Previsão do tempo para São Paulo: sol com nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nesta quarta (16/04)

Previsão do tempo para São Paulo: sol com nuvens e possibilidade de...

A previsão do tempo para esta quarta-feira (16) na capital paulista indica um dia com características semelhantes às de hoje, porém com maior probabilidade de chuva. Os paulistanos podem esperar um dia de sol entre muitas nuvens, mas com a chegada de pancadas de chuva a partir da tarde.

Temperaturas em São Paulo hoje (16/04):

As temperaturas devem variar entre a mínima de 18°C, registrada durante a madrugada ou início da manhã, e a máxima de 26°C, prevista para o período da tarde.

Chuva e vento

A partir da tarde, a nebulosidade deve aumentar, com previsão de pancadas de chuva que podem se estender pelo período noturno na cidade de São Paulo. A probabilidade de precipitação é alta, estimada em 83%, com um volume esperado de 7.8mm, caracterizando chuvas que podem ser moderadas em alguns pontos.

Os ventos soprarão com intensidade fraca, em torno de 5 km/h, não devendo influenciar significativamente a sensação térmica.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar permanecerá elevada durante todo o dia, variando entre a mínima de 78% e a máxima de 100%. Essa condição pode contribuir para uma sensação de tempo abafado, especialmente nos períodos sem chuva.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia