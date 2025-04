Previsão do tempo para sexta-feira (11/04) aponta sol entre nuvens e chuva à tarde na capital paulista

A previsão do tempo para esta sexta-feira (11/04) na capital paulista indica um dia com condições semelhantes às do dia anterior, caracterizado por sol entre muitas nuvens e o retorno da chuva, concentrada no período da tarde. As temperaturas permanecem amenas.

De acordo com os dados meteorológicos, o dia começará com sol aparecendo entre muitas nuvens. A instabilidade aumenta à tarde, trazendo pancadas de chuva para a cidade. Para o período noturno, a expectativa é de céu com muitas nuvens, mas sem precipitações.

Temperaturas e chuva em São Paulo (SP) nesta sexta-feira:

As temperaturas variam entre a mínima de 19°C e a máxima de 25°C na capital paulista hoje. A probabilidade de chuva é significativa (77%), com um volume acumulado previsto de 1.7mm, característico de pancadas mais localizadas.

Vento e umidade do ar

Os ventos soprarão fracos, com velocidade em torno de 8 km/h. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, oscilando entre 70% (mínima) e 92% (máxima), o que pode contribuir para uma sensação de tempo abafado, especialmente antes ou após a chuva.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia