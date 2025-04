Sexta-feira (11/04) de sol entre nuvens e tempo estável em Osasco, aponta previsão do tempo

A previsão do tempo para esta sexta-feira (11/04) em Osasco indica um dia com condições climáticas semelhantes às do dia anterior, marcado pela presença de sol entre muitas nuvens e períodos de céu mais encoberto, mas sem expectativa de chuva significativa.

De acordo com os dados meteorológicos, o sol aparecerá entre muitas nuvens ao longo do dia. O céu poderá ficar nublado em alguns momentos. Para a noite, a previsão é de manutenção de muitas nuvens, mas sem chuva.

Temperaturas hoje (11/04) em Osasco:

As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista de 18°C e máxima que deve chegar aos 24°C na cidade nesta sexta-feira (11).

Chuva, vento e umidade do ar

Embora a probabilidade de chuva indicada seja de 75%, o volume esperado é mínimo (0.1mm), sugerindo que, caso ocorra alguma precipitação, será de forma muito leve e isolada, não caracterizando um dia chuvoso.

Os ventos soprarão predominantemente do quadrante Sudeste (SE) e serão fracos, com velocidade em torno de 9 km/h. A umidade relativa do ar continuará elevada, variando entre 68% (mínima) e 94% (máxima).

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia