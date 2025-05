Previsão do tempo para SP: sol predomina nesta quarta-feira (07/05) com máxima de 29°C

Previsão do tempo para SP: sol predomina nesta quarta-feira (07/05) com máxima...

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 7 de maio, na capital paulista indica um dia predominantemente ensolarado e com temperaturas elevadas, seguindo o padrão observado ontem.

Não há previsão de chuva para esta quarta em São Paulo. A probabilidade de precipitação é de 0%, com um volume acumulado de 0.0mm.

Temperaturas em São Paulo hoje (07/05):

As temperaturas devem apresentar uma variação considerável ao longo do dia. A mínima prevista é de 16°C, característica do início da manhã e do final da noite, enquanto a máxima pode alcançar os 29°C nas horas mais quentes da tarde, proporcionando uma sensação de calor.

*Com informações do Climatempo