Previsão para Osasco (07/05): sol, muitas nuvens e máxima de 27°C

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 7 de maio, em Osasco, indica um dia com características semelhantes às de ontem, marcado pela presença de sol, mas também com aumento de nebulosidade, especialmente no período da tarde.

Para quem tem atividades programadas ao ar livre, a boa notícia é que não há previsão de chuva para amanhã

Temperatura e umidade do ar em Osasco hoje (07/05):

Os termômetros na cidade devem registrar uma temperatura mínima de 15°C, esperada para as primeiras horas da manhã e durante a noite. Já a máxima pode chegar aos 27°C nas horas mais quentes do dia, proporcionando um clima ameno.

A umidade relativa do ar em Osasco vai variar entre uma máxima de 88%, mais perceptível no início da manhã, e uma mínima de 41% durante a tarde.

*Com informações do Climatempo