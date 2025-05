Previsão do tempo: sol e possibilidade de chuva rápida em Osasco nesta quinta, 22

Previsão do tempo: sol e possibilidade de chuva rápida em Osasco nesta...

A previsão do tempo em Osasco para esta quinta-feira, dia 22, indica um dia com variações nas condições climáticas. Os moradores podem esperar períodos de sol, que será acompanhado por algumas nuvens ao longo do dia.

Há uma probabilidade considerável de chuva passageira, que deve ocorrer de forma rápida e localizada. Para o período noturno, a expectativa é de céu com muitas nuvens. Apesar da nebulosidade, o tempo deve permanecer firme, sem previsão de chuva durante a noite.

A chance de precipitação é de 79%, com um volume de chuva estimado em 4.5mm.

Temperaturas hoje em Osasco:

As temperaturas devem variar entre uma mínima de 17°C, prometendo um início de dia mais fresco, e uma máxima de 25°C, que será alcançada durante a tarde, proporcionando um clima ameno.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar apresentará uma variação significativa em Osasco hoje (22/05), oscilando entre uma mínima de 60% e uma máxima que pode atingir os 99%.

*Com informações do Climatempo