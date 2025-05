Previsão do tempo: temperatura cai nesta quinta-feira (29/05) de sol com nuvens em Osasco (SP)

Previsão do tempo: temperatura cai nesta quinta-feira (29/05) de sol com nuvens...

A previsão do tempo para Osasco (SP) nesta quinta-feira (29/05) indica uma queda acentuada na temperatura em comparação com o dia anterior, com os termômetros marcando entre a mínima de 11°C e a máxima de 19°C.

Apesar do frio, a manhã de quinta-feira começará com sol e uma diminuição gradual da nebulosidade. A tarde deve ser predominantemente ensolarada, proporcionando um breve período de céu mais limpo antes da virada no tempo.

Contudo, a grande mudança é esperada para o período noturno em Osasco. Há uma alta probabilidade de chuva (87%), com um volume estimado de 1.3mm.

Vento e umidade do ar

O vento soprará do quadrante Noroeste (NW) a uma velocidade de 13 km/h, o que pode intensificar a sensação de frio.

A umidade relativa do ar em Osasco hoje oscilará entre uma mínima de 48% e uma máxima de 86%, contribuindo para a sensação de frio, especialmente durante a noite chuvosa.

*Com informações do Climatempo