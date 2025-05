Horóscopo de Hoje, quinta-feira, 29/05/2025: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo de Hoje, quinta-feira, 29/05/2025: confira as previsões do dia para o...

Horóscopo de Hoje 29/05/2025: confira e fique por dentro das previsões do dia para todos os signos nesta quinta-feira.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Não se deixe dominar pela insegurança; você está mais amparado do que imagina. O melhor que você pode fazer agora é confiar no tempo. Se alguém te feriu, não corra atrás de explicações. A vida se encarrega de colocar as coisas no lugar certo. Amor: O desejo por mudanças no campo amoroso se intensifica. Você sentirá que é hora de viver algo novo e verdadeiro. As energias favorecem aventuras sentimentais, mas…

Horóscopo de Hoje: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

A maré está virando, e você começa a sentir o peso das preocupações diminuindo. Aos poucos, sua energia se regenera e sua confiança reaparece. Acredite: você é mais resiliente do que parece. Alguém pode precisar de você, ofereça ajuda com o coração aberto. Amor: Você começa a ver alguém com outros olhos. O ciclo amoroso favorece surpresas e transformações internas. Interesse que cresce naturalmente. Alguém se…

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Hoje é dia de colocar sua força em ação. Mentalize seus desejos com fé: o que é seu está chegando, mesmo que pareça demorado. Não se sobrecarregue com os dilemas dos outros, apoiar é bom, mas até a generosidade precisa de limites. Amor: Se você está solteiro(a), boas notícias: o universo reserva experiências transformadoras no campo amoroso. Altas chances de iniciar um novo romance. O cenário…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Você não precisa resolver tudo nem carregar o mundo nas costas. Ainda mais que algumas coisas simplesmente não valem o estresse. Dê um tempo, respire, e vá atrás do que te traz leveza. Se estiver se sentindo travado, desabafar pode ser libertador. Amor: A intuição será seu maior guia neste novo ciclo. Preste atenção nas sensações e sinais que o universo envia. Estar no lugar certo, na hora certa. Sua sensibilidade pode…

Horóscopo de Hoje: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Hoje você pode se tornar o confidente de alguém, então leve isso com seriedade. Às vezes, guardar o silêncio é o maior gesto de respeito. Uma proposta vai chamar sua atenção, mas pense duas vezes antes de embarcar — nem tudo que brilha é ouro. Amor: Este é um período de revelações importantes sobre o amor. Nem tudo será dito diretamente, mas sua sensibilidade será a chave. As relações ganham profundidade e…

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

O sucesso está mais perto do que você imagina, mas ele exige foco e inteligência emocional. Suas ideias estarão afiadas, não subestime seu próprio poder criativo. Ao redor, o clima pode estar um pouco instável, então evite conversas inúteis e distanciamentos forçados. Amor: Os astros anunciam um novo ciclo para quem deseja viver um amor verdadeiro. Este é o momento ideal para abrir o coração. Tudo indica que um novo…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de

Se estava esperando um empurrão do Universo, o momento chegou. Um pequeno passo já será suficiente para destravar o que estava parado. A vida pede mais movimento e quando você se mexe, tudo à sua volta começa a fluir também. Amor: Um desconhecido prestes a se tornar especial. A energia do momento favorece conexões inesperadas. Alguém novo e completamente fora do seu círculo atual…

Horóscopo de Hoje: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Atenção redobrada nas conversas de hoje. Mal-entendidos podem surgir com facilidade, e uma reação impulsiva pode sair mais cara do que imagina. Se o dia pesar, não tente abraçar o mundo: peça ajuda, delegue, respire. Afinal, você não precisa resolver tudo sozinho. Amor: Mudanças nas amizades podem abrir espaço para algo novo — talvez até o amor. O poder de uma conexão inesperada. Você pode conhecer alguém que se tornará…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Evitar confrontos é o melhor caminho hoje. Mesmo que algo te irrite, respire antes de responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Mas nem tudo é tensão: uma surpresa boa está no ar. Aquilo que parecia distante pode estar prestes a acontecer. Amor: Um encontro memorável está prestes a acontecer. Será o início de momentos intensos e inesquecíveis. Quando tudo se encaixa no amor. Esse encontro não…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Neste dia, é bom que você seja discreto. Evite se expor ou comentar demais sobre seus planos, o momento pede silêncio estratégico. Apesar de pequenos desafios, a sorte está do seu lado, trabalhando nos bastidores. Você pode virar o jogo com uma simples conversa bem colocada. Amor: O cenário amoroso muda com a chegada de alguém novo — ou o retorno de uma pessoa que mexeu com seu coração no passado. Uma nova presença muda tudo, que…

Horóscopo de Hoje: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Paciência e jogo de cintura vão te salvar hoje. Pode surgir alguém mais difícil de lidar, mas nada que sua diplomacia não resolva. No geral, o astral está leve, com chances de um momento especial surgindo do nada. Mesmo que as emoções oscilem, não se prenda a isso. Amor: Mesmo que você não veja agora, o universo está colocando você nos trilhos de uma grande paixão. Um encontro que muda tudo. Pode que logo você conheça…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, seu magnetismo estará em alta, as pessoas vão notar sua presença. Use isso com leveza e sabedoria, sem exagerar. Evite emprestar ou se comprometer com promessas que envolvam algo de valor. Alguém próximo pode estar mais sensível, então escolha bem as palavras. Amor: O tédio dos relacionamentos dá lugar a uma nova fase, cheia de empolgação e descobertas. O interesse surge sem que você perceba. Quase sem querer, você…