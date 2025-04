Programação especial de Páscoa no Shopping União de Osasco vai até sábado

O clima de Páscoa invadiu o Shopping União de Osasco com uma programação especial dedicada ao público infantil. Até sábado, dia 20 de abril, o espaço “Jardim do Coelho” oferece um circuito de atividades lúdicas e criativas para crianças com idade entre 4 e 12 anos.

Localizado no Piso Voegeli, em frente aos elevadores, o evento funciona diariamente das 14h às 20h, com a última sessão de atividades começando às 19h30. A programação é variada e busca engajar os pequenos em diferentes brincadeiras temáticas.

Entre as atrações, destacam-se as oficinas de maquiagem, onde as crianças podem se caracterizar como simpáticos coelhinhos. Outro ponto alto é a oficina de decoração de cupcakes, permitindo que os participantes usem a criatividade para enfeitar os bolinhos com o tema da Páscoa.

Para registrar o momento, as crianças podem tirar uma selfie especial com o Coelhinho da Páscoa, personagem central da celebração. Além disso, jogos recreativos supervisionados por monitores garantem a animação e a interação entre os participantes durante a visita ao espaço.

SERVIÇO

“Páscoa – Shopping União de Osasco”

Local: Piso Voegeli (próximo aos elevadores) / Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco – Piso Voegeli

Data: Até dia 20 de abril

Horários: 14h às 20h