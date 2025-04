Tribunal do Trabalho da região lança edital de concurso para servidores

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), órgão do Poder Judiciário Federal com jurisdição que abrange a região de Osasco, publicou nesta segunda-feira (14) o edital nº 1 para seu novo concurso público. O documento, divulgado no Diário Oficial da União (DOU), visa o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro reserva para o quadro de servidores(as) do Regional.

O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições estarão abertas exclusivamente pela internet, iniciando às 10h do dia 24 de abril e encerrando às 23h59 do dia 22 de maio. A aplicação das provas está prevista para o dia 3 de agosto, na capital.

O edital contém todos os detalhes sobre os cargos, áreas, especialidades, pré-requisitos, número de vagas, remuneração inicial e valor da taxa de inscrição. Além disso, informa sobre a estrutura das provas (número de questões, peso, caráter eliminatório/classificatório, duração), as atribuições básicas dos cargos e o conteúdo programático exigido (conhecimentos básicos e específicos).

Interessados devem acompanhar as informações e atualizações diretamente no portal do TRT-2, na área Transparência / Pessoas / Concursos, e também no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).