Projeto leva contação de histórias e livros gratuitos a escolas de Barueri

A magia da leitura desembarca em Barueri nesta semana. O projeto “O Menino e o Balão” visitará quatro escolas públicas da cidade nos dias 27 e 29 de maio, levando contação de histórias, distribuição gratuita de livros e atividades culturais para crianças de 3 a 7 anos, com o objetivo de incentivar o amor pelos livros desde os primeiros anos de vida.

A iniciativa tem como peça central o livro “O Menino e o Balão”, escrito por Cibele Oliveira. A obra, descrita como sensível e cheia de ternura, busca inspirar nos pequenos leitores reflexões sobre valores fundamentais como amizade, respeito e gentileza.

Para tornar a experiência ainda mais especial, a própria autora conduzirá as sessões de contação de histórias para os alunos das seguintes escolas:

EMEI João Evangelista de Oliveira

EMMEI Maria de Menezes Bezerra

EMEI Roque Soares Souza

EMEI Eminoldo Harger

Além das apresentações, as bibliotecas das escolas participantes serão contempladas com exemplares do livro “O Menino e o Balão”, que ficarão disponíveis para empréstimo, promovendo a leitura contínua mesmo após o término da ação.

Todas as atividades do projeto são totalmente gratuitas e acessíveis a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão e o acesso democrático à cultura.

O Menino e o Balão

O projeto “O Menino e o Balão” é viabilizado pelo Ministério da Cultura, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Conta com o patrocínio da Freudenberg Filtration Technologies, Freudenberg Performance Materials, Klüber Lubrication e Vibracoustic. A produção é da AH7 Gestão Cultural, com apoio da Full House Produções Culturais.

“O objetivo é estimular a leitura desde cedo, pois é uma ferramenta poderosa de transformação social, que desenvolve habilidades socioemocionais e amplia horizontes”, destaca Anderson Horácio, gestor da AH7 Gestão Cultural.

O projeto também enfatiza o poder da leitura como ferramenta de inclusão, oferecendo oportunidades de desenvolvimento cognitivo e emocional a crianças que, muitas vezes, têm acesso restrito ao universo literário.