West Plaza promove programação gratuita com brincadeiras e oficinas aos domingos

O Shopping West Plaza, localizado na zona oeste de São Paulo, está com uma nova atração gratuita para os domingos: o projeto Brincando em Família, que acontece das 12h às 18h, na recém-revitalizada Praça de Alimentação, no 3º piso do Bloco B. A ação propõe um espaço de convivência intergeracional, com atividades lúdicas e criativas pensadas para unir adultos e crianças.

Entre as atrações estão jogos de tabuleiro, brincadeiras tradicionais como amarelinha e twister, desafios de lógica e oficinas de criação de brinquedos com materiais diversos. A programação é conduzida por monitores especializados, garantindo diversão e segurança aos participantes.

O espaço foi ambientado com brinquedos, blocos de montar, quebra-cabeças e atividades que estimulam o raciocínio e a imaginação, tudo planejado para incentivar a interação entre pais, filhos, avós e tios — todos brincando lado a lado.

Segundo Heli Queiroz, gerente de marketing do West Plaza, a proposta reforça o compromisso do shopping em oferecer experiências além das compras: “Buscamos cada vez mais criar momentos de conexão entre as famílias, com programações gratuitas que promovem tempo de qualidade juntos.”

A atividade faz parte da celebração da reinauguração da Praça de Alimentação, que passou por uma ampla reforma. O local ganhou novo mobiliário, piso renovado, iluminação moderna, climatização aprimorada, paisagismo contemporâneo e 200 novos lugares, oferecendo mais conforto e comodidade aos visitantes.

O evento Brincando em Família segue até o dia 31 de agosto, sempre aos domingos.