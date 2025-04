Projeto levará “praia urbana” com orla, quiosques e quadras esportivas ao Parque Villa-Lobos

Projeto levará “praia urbana” com orla, quiosques e quadras esportivas ao Parque...

A zona oeste de São Paulo poderá ganhar um novo espaço de lazer e esporte com a implantação de um conceito de “praia urbana” dentro do Parque Villa-Lobos. A proposta, desenvolvida pela empresa Orla Brasil, prevê a criação de um complexo com quadras esportivas, quiosques e restaurantes em uma área coberta por areia, onde também serão oferecidas aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas diariamente.

O projeto, denominado “Orla Villa-Lobos”, deve ocupar uma área total de 8.000 metros quadrados dentro do parque – que possui cerca de 732 mil metros quadrados no total –, buscando trazer a atmosfera de uma orla para o ambiente urbano. As obras estão a todo vapor no parque.

A iniciativa conta com o apoio da Reserva Parques, concessionária que administra o Villa-Lobos desde sua concessão à iniciativa privada em 2022. “Essa é uma parceria de sucesso que vai trazer mais equipamentos esportivos, novas opções de alimentação – medida também prevista e obrigatória no edital de concessão – e de lazer para os frequentadores do parque”, explica Eduardo Rigotto, CEO da Reserva Parques.

Sustentabilidade

Um dos pilares do projeto é a sustentabilidade. A Orla Brasil afirma que implementará medidas de compostagem e reciclagem com o objetivo de destinar menos de 10% dos resíduos sólidos gerados no local para aterros sanitários.

“O projeto reflete os princípios da Orla Brasil de aliar inovação, tecnologia e sustentabilidade, garantindo que nossos projetos sejam pensados para serem duradouros e sustentáveis em todos os aspectos,” afirma Guilherme Borges, sócio-fundador da Orla Brasil.

Para reforçar o compromisso ambiental, serão utilizados relatórios automáticos de eficiência energética e hídrica, desenvolvidos pela empresa islandesa Klappir. Esses dados estarão disponíveis ao público, demonstrando a performance sustentável das operações.

“Essas iniciativas reforçam nosso alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e mostram que sustentabilidade, tecnologia e gestão eficiente podem caminhar juntas para gerar benefícios reais às comunidades,” complementa Borges.

O acesso à área principal da “Orla” será gratuito para os frequentadores do parque, embora algumas partes do complexo possam ser destinadas à exploração comercial.

Apesar de não ter sido divulgada a data prevista para a conclusão das obras, a expectativa é de que o projeto seja entregue ainda neste ano. A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência da Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros (SAAP).