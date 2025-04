Atleta de Osasco conquista ouro no Rio Fall International Open de Jiu-Jitsu

A cidade de Osasco foi destaque no cenário esportivo nacional no último domingo (6), durante a realização do Rio Fall International Open 2025, promovido pela IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro). O evento aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu cerca de 2.200 atletas, incluindo competidores brasileiros e estrangeiros.

Entre os destaques da competição, a osasquense Anna Clara Pinheiro brilhou ao conquistar o 1º lugar na categoria Feminino/Adulto/Faixa Azul/Super Pesado. A atleta venceu três lutas consecutivas, garantindo o lugar mais alto do pódio.

Anna Clara celebrou o título e destacou a importância do apoio institucional. “É sempre bom competir fora do estado, e isso só tem sido possível graças ao auxílio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL). Muito obrigada por todo o apoio, fico feliz em representar nossa cidade!”, afirmou.

O secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, também comemorou a vitória. “É com grande orgulho que parabenizo a atleta Anna Clara Pinheiro pela conquista no Rio Fall International Open. Ela é um exemplo do talento feminino que temos em nossa cidade”, declarou.