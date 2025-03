Promotoria de Justiça Criminal de Osasco analisa denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

A representação criminal movida pela ex-assistente de palco do SBT Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita está sendo analisada pela Promotoria de Justiça Criminal de Osasco (SP). Na denúncia, protocolada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nesta quinta-feira (27), Juliana acusa Mesquita de “atos libidinosos com emprego de força física” durante a gravação de um episódio do programa “The Noite”, em 25 de abril de 2016.

As imagens anexadas ao pedido – que também foram resgatadas por internautas nas redes sociais – mostram o momento em que Otávio Mesquita desce do palco fantasiado e de ponta-cabeça, sendo auxiliado por Juliana. Conforme a denúncia, Mesquita tocou em partes íntimas da assistente de palco, que reagiu com tapas e chutes. Os advogados de Juliana alegam que ela demonstrou contrariedade e tentou se desvencilhar diversas vezes do suposto abuso.

Juliana Oliveira trabalhou por 11 anos no “The Noite”, programa apresentado por Danilo Gentili, e foi demitida da emissora sediada em Osasco no mês passado.

De acordo com informações do G1, a ex-assistente de palco do SBT é representada pelo advogado Hédio Silva Jr. na queixa protocolada no MP-SP. Ainda segundo o “G1”, o MP-SP confirmou que a representação está sob análise da Promotoria de Justiça Criminal de Osasco.

“Isso é absurdo”, diz Otávio Mesquita

O apresentador se manifestou sobre a acusação por meio de suas redes sociais, expressando tristeza pelo que chamou de “acusação caluniosa”. Na noite de ontem (27), em vídeo publicado no Instagram, ele declarou que o programa foi ao ar há quase 10 anos e que, durante todo esse período, não recebeu reclamação, nem mesmo no dia da gravação. Mesquita disse ainda que a cena teria sido combinada com o elenco do programa.

O apresentador afirmou ter sido surpreendido com a acusação de estupro, classificando-a como uma “loucura” e explicando que entendeu que a acusação se referia a uma “brincadeira” na abertura do programa de Danilo Gentili, na qual ele participou como convidado em 2016.

Mesquita reconheceu que a “brincadeira pode ter sido indevida” e informou que tomará providências para se defender e defender sua família, mencionando que sua ex-mulher e filho estavam na plateia na época. Ele avaliou que a distância entre o ocorrido no palco e um estupro é “gigantesca” e que sente muito se exagerou na brincadeira, reconhecendo que não a repetiria nos tempos atuais.

“Lamento profundamente! Nunca, aos 40 anos de TV, passei por uma situação assim, nunca tive problema algum em nenhuma das emissoras que trabalhei”, completou, na legenda da publicação.