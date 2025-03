Palmeiras feminino enfrenta o Grêmio na Arena Barueri neste sábado

O time feminino do Palmeiras enfrenta o Grêmio neste sábado (29), às 15h, na Arena Barueri. O jogo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino.

Os ingressos já estão à venda pelo site ingressospalmeiras.com.br. O Verdão vem embalado pela vitória de 2 a 1 sobre o América-MG, na última quarta-feira (26), e busca somar mais três pontos em casa! Não perca a chance de apoiar as Palestrinas em busca de mais uma vitória!

O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro com um empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no dia 22 de março, também na Arena Barueri. Agora, a equipe busca a primeira vitória em casa diante da sua torcida.

Torcedor Mirim

As crianças apaixonadas pelo Palmeiras têm a chance de realizar o sonho de entrar em campo pelo programa Torcedor Mirim do Palmeiras. Crianças entre 6 e 11 anos (com altura máxima de 1,50m) podem entrar em campo e assistirem de perto ao aquecimento das jogadoras antes da partida.

O credenciamento para o Torcedor Mirim será iniciado duas horas antes do jogo, no Portão 15. Os meninos devem estar uniformizados com camisa e calção do Palmeiras e tênis, e as meninas podem estar de calça legging branca ou verde. As crianças serão devolvidas aos responsáveis após o final do aquecimento, no mesmo local onde foram credenciadas.