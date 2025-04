Provão Paulista libera 10 mil vagas remanescentes para o 2º semestre

Estudantes que participaram do Provão Paulista Seriado e ainda não garantiram uma vaga no ensino superior têm uma nova chance. Estão abertas, até a próxima sexta-feira (11 de abril), as inscrições para a escolha de cursos visando preencher 10 mil vagas remanescentes para o segundo semestre letivo em Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Podem participar desta fase os alunos que realizaram as provas do Provão Paulista e que ainda não estão matriculados em nenhuma instituição de ensino superior. É a oportunidade de ingressar em cursos públicos e gratuitos ainda este ano.

Durante o período de inscrição, os candidatos podem indicar até quatro opções de cursos diferentes. As vagas estão distribuídas entre:

Fatecs: Oferecem cursos presenciais de graduação tecnológica em diversas áreas.

Univesp: Disponibiliza ensino superior online (EAD) nos eixos de Licenciaturas, Computação e Negócios.

A escolha dos cursos deve ser feita exclusivamente pelo portal oficial do processo seletivo: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

É fundamental ficar atento ao calendário divulgado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e pelo Centro Paula Souza: