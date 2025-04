Caso Vitória: suspeito preso é indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Maicol Santos, apontado como o principal suspeito da morte de Vitória Regina, pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Ontem, policiais acompanhados de peritos do Instituto de Criminalística fizeram novas diligências na casa de Maicol, região rural de Cajamar (SP). E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi considerada ainda “a possibilidade de uma perícia complementar”.

“Os laudos solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) seguem em andamento e serão analisados pelo delegado assim que finalizados. As diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos e a conclusão do inquérito”, completou a pasta de Segurança, em nota enviada ao Visão Oeste nesta terça-feira (1).

Além disso, uma reconstituição do crime está programada para ocorrer neste mês de abril para “esclarecer todas as circunstâncias em que ele ocorreu”. A data, no entanto, ainda não foi divulgada. Maicol não participará da reprodução simulada.

Vale lembrar que o pedido pela reconstituição ocorreu após a defesa de Maicol questionar a legalidade da confissão de seu cliente, alegando que ele teria sido coagido pelas autoridades. Ele segue preso, e foi transferido recentemente de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (SP).