Quadrilha que atuava em Cotia e Carapicuíba é presa com 1 tonelada de drogas

Uma operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) desmantelou uma quadrilha especializada na produção, armazenamento e distribuição de drogas, com forte atuação em Cotia e Carapicuíba. Na terça-feira (29), equipes da 5ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriram cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão em flagrante de três homens (de 30, 31 e 40 anos) e na apreensão de mais de uma tonelada de entorpecentes e R$ 2 milhões em espécie.

A investigação identificou um esquema criminoso focado no tráfico de drogas ligadas ao tetrahidrocanabinol (THC), principal ativo da maconha. Os mandados foram cumpridos em endereços na zona oeste de São Paulo e em imóveis em Cotia (nos bairros Caucaia do Alto e Jardim Santa Paula) e Carapicuíba (Parque Primavera), que eram utilizados para produzir e armazenar as substâncias ilícitas.

Em um dos endereços na capital (Jardim Ester), onde antes funcionava uma escola, dois homens foram presos ao saírem em um veículo. Drogas foram encontradas em um compartimento falso no carro e também no imóvel, junto com grande quantidade de dinheiro. No Butantã, outro homem foi localizado, e no local foram apreendidos um carro, mais drogas, dinheiro e equipamentos para cultivo e confecção de cigarros digitais.

A operação representou um duro golpe no crime organizado. Ao todo, foram apreendidos 699 quilos de ice, 289 quilos de maconha, 118 quilos de skunk e 120 gramas de haxixe, totalizando 1,1 tonelada de entorpecentes. Além das drogas e do dinheiro, foram recolhidos três veículos, nove celulares, equipamentos para o preparo e embalo das drogas (empacotadoras, cortadores, balanças, prensa, estufas, fertilizantes), um notebook, cartão bancário e anotações do tráfico. O prejuízo estimado para a quadrilha chega a quase R$ 30 milhões.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 5ª Delegacia da Dise, do Denarc.