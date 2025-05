Quermesse da Catedral de Osasco continua neste fim de semana

Prepare a camisa xadrez e o apetite, porque a tradicional Quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, continua neste sábado (24) e domingo (25). Devido às obras de construção da igreja, o evento agora ocorre no estacionamento, na rua Dom Ercílio Turco, 60, Vila Osasco.

E o cardápio está de dar água na boca! Pamonha quentinha, aquele lanche de pernil caprichado, fogazzas crocantes, caldo verde para espantar o frio, além do clássico quentão e vinho quente. Para os amantes de doces, tem morango no espeto, maçã do amor, fondue e uma variedade de bolos caseiros.

Brincadeira e sorte para completar a quermesse

A diversão também tem lugar garantido. No Espaço Catedral, dentro do salão de festas, o tradicional bingo promete prêmios e muita animação. E para testar a mira e a sorte, as barracas de pescaria, boca do palhaço e jogo das argolas estarão a postos para garantir boas risadas.

Toda a renda do evento será destinada à construção da nova Catedral de Santo Antônio.

SERVIÇO

Tradicional Quermesse da Catedral de Santo Antônio

Quando: Até 29 de junho

Horários: Sábados, das 11h30 às 22h | Domingos e Feriados, das 10h às 22h

Onde: Estacionamento da Catedral – Rua Dom Ercílio Turco, 60, Vila Osasco

Entrada: Gratuita