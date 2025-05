R$ 11 bilhões: Receita libera consulta ao primeiro lote do IR 2025 nesta sexta (23)

R$ 11 bilhões: Receita libera consulta ao primeiro lote do IR 2025...

A Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 a partir das 10h desta sexta-feira (23). Ao todo, serão pagos R$ 11 bilhões a 6.257.108 contribuintes, sendo considerado o maior lote da história.

Além das declarações deste ano, o lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Segundo o Fisco, todo o montante será destinado a cidadãos com prioridade no reembolso.

Uma novidade importante este ano é que, embora não seja uma prioridade legal, os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento foram incluídos no grupo prioritário para a restituição.

A distribuição dos contemplados neste primeiro lote prioritário é a seguinte:

2.375.076 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix; 2.346.445 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

com idade entre 60 e 79 anos; 1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 240.081 contribuintes com idade acima de 80 anos;

199.338 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Como consultar:

A consulta poderá ser realizada na página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal). O contribuinte deve acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar no botão “Consultar a Restituição”.

Quando será o pagamento do 1º lote do IR?

O pagamento deste lote será efetuado no dia 30 de maio, diretamente na conta bancária ou na chave Pix (CPF) informada pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja incluído neste primeiro lote, ele deverá acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar o status de sua declaração. Se houver alguma pendência (malha fina), é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar a inclusão nos próximos lotes.

Se, por algum motivo, o valor da restituição não for creditado na conta informada (por exemplo, se a conta estiver desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Com a Agência Brasil