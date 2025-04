RedeTV! exibirá Série B e anuncia retorno do programa “Bola na Rede”

A RedeTV!, emissora sediada em Osasco, anunciou oficialmente a aquisição dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acordo, a emissora exibirá, ao vivo e para todo o Brasil, dois jogos por semana da competição, com exclusividade na televisão aberta.

O contrato foi firmado com a Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), prevendo a transmissão de um total de 76 partidas entre os meses de abril e novembro. Os jogos serão exibidos às quintas-feiras, às 21h30, e aos sábados, às 16h. A primeira transmissão está marcada para este sábado, com o confronto entre Coritiba e Vila Nova, diretamente do estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Para a cobertura das partidas, a RedeTV! escalou o narrador Marcelo do Ó. Os comentários ficarão a cargo do ex-volante Marcos Assunção e dos recém-contratados: a ex-árbitra Ana Paula Oliveira e o ex-jogador Paulo Jamelli, que se juntam à emissora especificamente para este projeto. Excepcionalmente na primeira rodada, o jogo entre Ferroviária e Remo será transmitido neste domingo, às 19h, com narração de Napoleão de Almeida e o mesmo time de comentaristas.

“Bola na Rede” de volta

Paralelamente ao início das transmissões da Série B, a emissora também confirmou o relançamento do programa esportivo “Bola na Rede”. A atração, agora totalmente reformulada, estreará nesta segunda-feira e será exibida diariamente, de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 18h10 às 19h20.

O jornalista Marcio Spimpolo comandará a apresentação do “Bola na Rede”. A bancada de comentaristas será formada por Marcos Assunção, Guilherme Pallesi (Guipa), Iara Oliveira e Fernando Fontana (Fefon), que analisarão os principais acontecimentos do futebol, o desempenho dos jogadores, bastidores dos clubes e as polêmicas do esporte.