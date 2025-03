Restaurante argentino Cabaña Osasco realiza noite de tango e saxofone na sexta-feira, 28

O restaurante argentino Cabaña Osasco realiza nesta sexta-feira (28) uma noite especial de tango e sax, a partir das 19h.

Enquanto os clientes apreciam as saborosas especialidades da casa, entre combos com entrada, grelhados, acompanhamentos e sobremesa, o casal de bailarinos desliza pelo salão do restaurante localizado no Centro de Osasco.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o público presente também contará com uma apresentação de saxofone durante o jantar.

O ambiente rústico, charmoso e acolhedor também tornam a noite única e especial. Além disso, o Cabaña Osasco oferece Wi-Fi e conta com acesso para pessoas com deficiência e estacionamento gratuito.

As reservas são limitadas. Os clientes interessados devem entrar em contato via Direct no Instagram para fazer a reserva.

SERVIÇO

Noite de tango e sax no Cabaña Osasco

Quando: sexta-feira, 28/03 às 19h

Endereço: Praça Duque de Caxias, 74, Centro de Osasco

Reservas: via Direct no Instagram oficial