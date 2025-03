Barueri abre agendamento para castração gratuita de pets na próxima semana

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), abre o agendamento para a castração gratuita de cães e gatos para o mês de abril a partir da próxima quarta-feira (20), às 8h.

O programa, realizado pela Sema em parceria com o Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), oferece 250 vagas, distribuídas da seguinte forma:

70 vagas para caninas (fêmeas)

60 vagas para caninos (machos)

70 vagas para felinas (fêmeas)

50 vagas para felinos (machos)

O agendamento será feito exclusivamente online, através do portal da Prefeitura de Barueri. É importante estar atento, pois as vagas costumam se esgotar rapidamente.

Requisitos:

Possuir o número do Registro Geral Animal (RGA) do pet, com CPF e e-mail válidos vinculados.

O animal deve ter entre 7 meses e 7 anos, e pesar menos de 25 kg.

No momento do agendamento, o tutor receberá informações sobre o dia, horário e local da castração. É imprescindível apresentar a ficha de agendamento impressa no dia da cirurgia, e seguir todas as orientações pré-cirúrgicas contidas na ficha. Animais que não estiverem em boas condições de saúde, ou cujos tutores não tenham seguido as orientações, não serão atendidos.

Outras informações: