Rodoanel terá obras em túnel e interdição de alça para a Anhanguera neste fim de semana

Os motoristas que utilizam o Rodoanel Mário Covas (SP-021) devem ficar atentos a obras e interdições programadas para este fim de semana. A concessionária CCR RodoAnel realizará reparos no dentro de um túnel, entre o km 9+700 e o km 7, na cidade de São Paulo.

Os trabalhos estão previstos para começar às 22h desta sexta-feira (16), e devem se estender até as 20h do domingo (18), com atividades ocorrendo 24 horas por dia durante este período. Para a execução dos serviços, ao menos duas faixas do trecho serão interditadas. As faixas 1 e 2 (esquerda e central) permanecerão liberadas para o tráfego.

Interdição de alça para a Anhanguera

Paralelamente, equipes da CCR AutoBAn estarão realizando a movimentação de barreiras para as obras de construção da faixa adicional na rodovia Anhanguera (SP-330). Para isso, será necessária a interdição da alça de acesso da pista interna do Rodoanel (ramo 200), no km 6, para a Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido interior.

Essa interdição na alça ocorrerá durante o período noturno desta sexta-feira, com uma duração estimada de quatro horas. A alternativa para os motoristas que precisarem acessar a Anhanguera sentido interior durante o período de interdição será utilizar o retorno no km 15 do Rodoanel.

A concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras e respeitem a sinalização implantada para garantir a segurança de todos.