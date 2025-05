Secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan, é exonerado após falas preconceituosas

O secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan, irmão do ex-prefeito Rubens Furlan, foi exonerado do cargo pelo prefeito Beto Piteri na tarde de sexta-feira, 16 de maio. A decisão foi tomada após a intensa repercussão negativa de suas declarações consideradas preconceituosas contra crianças com deficiência, autistas e suas mães, proferidas durante uma reunião com diretores de escolas municipais na terça-feira, 13 de maio.

Durante o encontro na sede da secretaria, Furlan orientou os diretores a serem rigorosos na aceitação de matrículas de alunos com deficiência, alegando que muitos não seriam da cidade e utilizariam documentos falsos. Mencionou um aumento no número desses alunos, de 700 para mais de 3 mil, afirmando que não era possível “ficar com esse problema”. Especificamente sobre crianças autistas, sugeriu que fossem encaminhadas a um centro de referência sem função pedagógica escolar, afirmando que as mães apenas “querem se livrar e que nós cuidemos deles”.

As declarações geraram revolta imediata, resultando em dois abaixo-assinados pedindo sua exoneração, um deles com quase 2 mil assinaturas. A Comissão de Educação da Câmara Municipal havia convocado Furlan para esclarecimentos, e o caso foi levado à Assembleia Legislativa do Estado.

Na quinta-feira (15), o então ainda secretário publicou uma nota oficial em suas redes sociais enfatizando que suas falas foram tiradas de contexto.

“Venho a público esclarecer que as declarações foram retiradas do contexto original. Se trata de um recorte. O assunto foi tema de uma reunião de trabalho, onde se discutia a criação de ambientes escolares com mais oportunidades de aprendizado e infraestrutura aos alunos com deficiência”, disse.

O agora ex-secretário disse que não queria desrespeitar ninguém. “Meu objetivo não foi desrespeitar ou causar qualquer tipo de constrangimento”.

Em nota oficial, a administração municipal de Barueri lamentou o ocorrido. “A administração municipal de Barueri lamenta o ocorrido e informa que mantém uma politica séria, ética e inclusiva voltada aos cuidados da pessoa com deficiência, seus familiares e cuidadores em nossa cidade”, afirmou a prefeitura.

A nota também reconheceu a trajetória de Furlan: “Por oportuno, se faz necessário reconhecer o trabalho que foi realizado durante anos por Celso Furlan à frente da pasta da educação, o que levou o ensino de Barueri a ser premiado e a atingir um nível de excelência reconhecido em todo o País.” A prefeitura concluiu comunicando “o seu desligamento da Secretaria de Educação na presente data”.

Celso Furlan, que teve diversas passagens pela pasta, foi o secretário de Educação que mais tempo ocupou o cargo em Barueri, acumulando polêmicas durante suas gestões. Um novo nome para o comando da secretaria ainda não foi anunciado.