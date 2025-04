Rodrigo Sant’Anna apresenta comédia “Topa uma Segunda?!” em Osasco

O comediante Rodrigo Sant’Anna se apresenta em Osasco no próximo dia 3 de maio, um sábado, às 20h30, com seu show de stand-up “Topa uma Segunda?!”. O espetáculo será no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios.

Com duração de 70 minutos e classificação indicativa para maiores de 18 anos, o show aborda de forma divertida e interativa a temática do sexo e dos relacionamentos na sociedade contemporânea. Sant’Anna explora a mudança de perspectiva sobre o amor romântico e o crescente protagonismo do sexo livre e do prazer, muitas vezes facilitado por aplicativos de relacionamento, em contraste com a antiga visão do “sexo somente depois do casamento”.

A peça discute como, apesar de ser um assunto frequente em rodas de amigos, o sexo ainda é cercado por tabus. “Topa uma Segunda?!” propõe, com humor, uma reflexão sobre a busca pelo prazer e, como sugere a descrição, sobre “gozar a vida”.

Os ingressos para a apresentação em Osasco estão disponíveis para compra através do site Bilheteria Express.