Evento “Samba em Parnaíba” agita o Largo da Matriz no próximo domingo (4)

O Largo da Matriz, no Centro de Santana de Parnaíba, será palco do evento “Samba em Parnaíba” no próximo domingo (4). A programação, que se estenderá das 13h às 17h, é apresentada pelo Projeto Pirapora do Bom Jesus e o Patrimônio do Samba de Bumbo Paulista.

O encontro visa celebrar a rica tradição do Samba de Bumbo e do Samba Paulista, reunindo diversos grupos e artistas para uma tarde de muita música e cultura. A programação anunciada é a seguinte:

13h: Samba do Cururuquara

14h: Samba de Bumbo Nestão Estevam (@samba.nestaoestevam)

15h: Samba de Roda da Dona Aurora (@sdr_donaaurora)

16h: Samba de Maria Helena e Thobias da Vai-Vai (@mariaembaixatriz, @thobiasdavaivai)

17h: União da Vila Refúgio (@uniaodavilarefugio)

O evento tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba e Casa do Samba Parnaibano.