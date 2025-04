Sábado tem jogo do Basket Osasco com entrada gratuita no Geodésico

Os torcedores de basquete em Osasco têm um motivo para ir ao ginásio neste fim de semana: no sábado (19), o Basket Osasco joga em casa contra o Vitória-BA, às 11h, pela Liga Ouro, com entrada totalmente gratuita para o público. A partida será realizada no Ginásio Geodésic, na Avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores, e marca o retorno da equipe à cidade após uma importante vitória fora de casa.

A equipe comandada pelo técnico Enio Vecchi chega embalada após um resultado expressivo conquistado na terça-feira (15). Jogando em Santa Catarina, o Basket Osasco, atual campeão do Brasileirão CBB, mostrou sua força e quebrou a invencibilidade do então líder Brusque Basquete-SC, vencendo o adversário por 85 a 81 em plena Arena Brusque. A vitória encerrou a participação da Coruja no primeiro turno da competição nacional com um saldo positivo de três vitórias em cinco jogos.

Após a partida de sábado, o Basket Osasco terá mais compromissos em casa com entrada franca. No domingo (20), também às 11h, a equipe inicia o segundo turno do Brasileirão CBB enfrentando o Basket Joaçaba-SC. Na terça-feira (22), o duelo será contra o Pinheiros B, às 19h30, novamente pela Liga Ouro. Todos os jogos acontecem no Geodésico com portões abertos aos torcedores.