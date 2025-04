Saída 26B da Castello Branco, em Barueri, fica interditada até 2026

A CCR ViaOeste, concessionária responsável pela ampliação das marginais da Rodovia Castello Branco entre os quilômetros 23 e 27, iniciará nesta quarta-feira (16) uma intervenção de longa duração no Viaduto Ottone Rusalem. A estrutura está localizada no km 26 da rodovia, sentido Oeste (interior), no município de Barueri, e integra o Trevo de Barueri.

As atividades fazem parte do projeto de implantação das novas vias marginais e têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2026. A intervenção específica ocorrerá no trecho do viaduto que conecta o viário municipal Rotary à Praça das Bandeiras.

Para viabilizar as obras de ampliação, será necessária a interdição total da alça de acesso 26B (saída da pista expressa Oeste para o viaduto) e também a interdição total do viaduto no sentido Sul (direção centro de Barueri).

Durante este período, o lado Norte do viaduto (sentido Estrada dos Romeiros) permanecerá aberto ao tráfego. Ele será readequado para operar com três faixas de rolamento em sistema de mão dupla, com uma faixa reversível que será ajustada conforme a demanda e os horários de pico.

Alternativas para Motoristas

Com a interdição da alça 26B no km 26 da pista expressa Oeste, os motoristas que desejarem acessar o Trevo de Barueri terão duas opções:

Utilizar o acesso 26A, localizado um pouco antes da alça que será interditada.

Seguir pela Castello Branco até o retorno no km 32 e, então, retornar para acessar o dispositivo no km 26.

A CCR ViaOeste informa que toda a sinalização necessária será implantada no local. Haverá apoio das equipes operacionais da concessionária, além de orientação por meio de painéis eletrônicos de mensagens e nos canais oficiais de comunicação da empresa.