Simone Mendes nega ser “mão de vaca” e diz preferir gastar “em coisas que dão retorno”

A cantora Simone Mendes utilizou suas redes sociais para interagir com fãs e esclarecer dúvidas sobre sua relação com o dinheiro. Ao abrir uma caixa de perguntas no Instagram, a artista foi questionada diretamente por um seguidor se ela era “mão de vaca mesmo”.

Em sua resposta, Simone negou a fama de avarenta, explicando sua filosofia de gastos. “Na verdade, eu acho que a turma gosta de gastar com coisas desnecessárias!!! Eu prefiro gastar meu dinheiro em coisas que dão retorno”, afirmou a cantora, indicando que prioriza investimentos e despesas que considera mais estratégicas ou valiosas a longo prazo.

Simone Mendes reside com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os filhos, Henry e Zaya, em uma luxuosa mansão localizada em um condomínio em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Atualmente, a propriedade passa por uma reforma, e a artista ocasionalmente compartilha detalhes do processo com seus seguidores.

No último domingo (13), Simone se apresentou em Itapevi, cidade vizinha, como parte das comemorações do aniversário do município. O show atraiu uma multidão, que não se intimidou com a chuva e cantou junto seus maiores sucessos. O evento também contou com a presença do influenciador digital Carlinhos Maia, amigo e vizinho da artista.