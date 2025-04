Santana de Parnaíba inaugura seu sexto campo de futebol com estrutura profissional

A Prefeitura de Santana de Parnaíba entregou na última semana o Campo Municipal Gildásio da Silva Morais, localizado na Estrada dos Romeiros, em frente ao Parque Municipal do Parque Santana. Com estrutura moderna e medidas oficiais, o espaço representa um novo marco para a prática esportiva na cidade.

Com gramado natural e dimensões de 103,5 metros de comprimento por 67,5 metros de largura, o campo poderá receber partidas das categorias de base após vistoria da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A nova arena esportiva conta com quatro vestiários para jogadores, dois para árbitros, banheiros, estacionamento pavimentado, sala administrativa e despensa. Para o público, o local oferece capacidade para cerca de 500 pessoas, entre assentos e espaços em pé.

Durante a cerimônia de inauguração, estiveram presentes o prefeito Elvis Cezar, o ex-prefeito Marcos Tonho, o presidente da Câmara Municipal, Hugo da Silva, além de vereadores, secretários municipais e moradores da região. A família do homenageado, Gildásio da Silva Morais, esteve representada pelos filhos Carlos Sinval Silva Morais e Luiz Carlos Silva Morais.

Natural de Livramento de Nossa Senhora (BA), Gildásio faleceu em 2003, aos 59 anos, em Santana de Parnaíba. Reconhecido por sua dedicação ao futebol amador do município, ele dá nome ao campo em um tributo à sua contribuição para o esporte local.

Após o evento oficial, a população acompanhou uma partida amistosa entre o time do Viracopos e uma equipe formada por servidores da prefeitura. A inauguração do novo campo eleva para seis o número de equipamentos do tipo entregues nos últimos 12 anos. Também integram a lista os campos dos bairros Cidade São Pedro, Colinas da Anhanguera, Bairro 120, Jardim Isaura e o Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva — este último considerado um dos mais modernos do Brasil.

“O novo campo é um divisor de águas para a região. Um equipamento público de alto nível, que reforça o compromisso da administração com o esporte, a cidadania e o lazer”, destacou o prefeito Elvis Cezar.