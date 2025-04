Morre fundador do Grupo Del Rey, João Batista, empresário que impulsionou Carapicuíba

Faleceu nesta segunda-feira (21), aos 80 anos, o empresário João Batista da Costa, mais conhecido como João Del Rey, fundador do Grupo Del Rey e uma figura proeminente no cenário empresarial e social de Carapicuíba. A informação foi divulgada em nota oficial publicada pelo Shopping Plaza Carapicuíba nas redes sociais.

“O sr. João Batista foi um verdadeiro pilar para a cidade de Carapicuíba. […] Com espírito generoso e coração sempre voltado ao próximo, ele não apenas construiu uma das empresas mais importantes da região, como também ajudou a transformar vidas, oferecendo oportunidades, estendendo a mão e inspirando com seu exemplo”, diz a nota.

“Nesse momento de despedida, prestamos nossa sincera homenagem e eterna gratidão por tudo o que representou. […] Aos familiares, amigos e colaboradores da Del Rey e Plaza Shopping Carapicuíba, nossos mais profundos sentimentos e solidariedade”, completa.

O vice-prefeito da cidade, Guto José, lamentou a morte do empresário através de suas redes sociais. Em sua homenagem, Guto José destacou o legado do empresário: “Hoje nos despedimos de um grande homem. Mais do que um empresário de sucesso, ele foi um verdadeiro pilar no desenvolvimento da nossa cidade. Com visão, dedicação e generosidade, ajudou a transformar sonhos em realidade, deixando um legado que jamais será esquecido”.

O ex-prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, também manifestou pesar: “Recebi com tristeza o falecimento do Sr. João, do Grupo Del Rey. Um empresário visionário, muito querido, que sempre contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Que Deus conforte o coração da família e amigos nesse momento difícil”.

A causa da morte e informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

“Foi Carapicuíba que investiu em mim”

João Del Rey construiu uma trajetória de sucesso notável, especialmente no setor de transportes. Partindo de origens humildes – tendo trabalhado como metalúrgico, vendedor e motorista de ônibus –, ele fundou o Grupo Del Rey na década de 1970, começando com apenas dois ônibus. Hoje, o grupo é um dos maiores conglomerados de transporte da região, empregando milhares de pessoas. Além do transporte, Del Rey também foi o empreendedor por trás da construção do primeiro shopping center de Carapicuíba.

Em entrevista ao portal Visão Oeste em 2016, ele reforçou seu vínculo com a cidade. “Na verdade eu não investi em Carapicuíba, foi Carapicuíba que investiu em mim, me deu oportunidades. O que nós estamos investindo é o que nós ganhamos aqui”, destacou.

O empresário, pai de três filhas, sempre enfatizou seu compromisso com a comunidade: “Minha satisfação não é o dinheiro, é contribuir para a melhoria do bem-estar do povo, gerando empregos, empregos de qualidade”.