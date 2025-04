Santana de Parnaíba oferece curso gratuito de Python em parceria com a Cisco

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, em colaboração com a Cisco Networking Academy, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Trilha Python: Do Zero ao Código”. A iniciativa representa uma oportunidade de crescimento para aqueles que desejam iniciar no mundo da programação.

O curso será presencial e ministrado aos sábados, nos dias 26 de abril, 10, 24 e 31 de maio, e 14 e 28 de junho, sempre no horário das 8h às 11h. As aulas serão nas instalações do Poupatempo (SEMEDES), localizado na Avenida Tenente Marques, 5297, no bairro Fazendinha.

Ministrado pelo Professor Mestre Vinicius Heltai Pacheco, o curso é voltado para iniciantes e abordará a linguagem Python, uma das mais utilizadas no mercado de tecnologia. Além do aprendizado prático, os participantes terão acesso a material didático e receberão certificado de conclusão, com a qualidade garantida pela Cisco Networking Academy.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do link: https://www.even3.com.br/f283-trilha-python/.