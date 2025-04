Juliana Oliveira quebra o silêncio sobre acusações contra Otávio Mesquita: “aquilo não foi uma brincadeira”

A comediante Juliana Oliveira, que fez parte do elenco do programa “The Noite com Danilo Gentili” no SBT, trouxe a público detalhes sobre a acusação de estupro que move contra o apresentador Otávio Mesquita. Em um vídeo de mais de oito minutos divulgado em suas redes sociais na noite de ontem (15), ela descreveu o episódio que teria ocorrido durante uma gravação em 2016 e as supostas consequências nos bastidores.

Segundo o relato da comediante, durante a participação de Mesquita no talk show do SBT, emissora sediada em Osasco, ele apalpou suas partes íntimas sem consentimento. “O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um ‘chega para lá’ nele, só que ele não parava […] ele me agarrou à força, até a minha cabeça no meio das pernas ele colocou”, detalhou Oliveira, classificando o ato como “uma violência”. As imagens do episódio foram resgatadas por internautas e repercutiram na web após a denúncia vir à tona.

Oliveira afirma ter reportado o ocorrido à produção do “The Noite” imediatamente, mas alega que suas queixas foram ignoradas. A solução encontrada pela equipe, segundo ela, foi deixar de convidar Mesquita para o programa. No entanto, a comediante relata que o apresentador continuou a frequentar os estúdios do SBT e, nessas ocasiões, ela era orientada pela produção a se retirar. “Otávio Mesquita invadia o ‘The Noite’ e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu […] Fiquei por muitos anos sendo trancada no banheiro”, declarou.

A decisão de formalizar a denúncia veio anos depois. Oliveira conta que começou a processar a gravidade do ocorrido em 2020, ao ver o apoio público de Danilo Gentili à atriz Dani Calabresa no caso envolvendo Marcius Melhem. O medo de retaliações profissionais, por “mexer com gente grande”, a teria impedido de agir antes, segundo Juliana. “Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem mesmo elas me ouviram. Só fui à Justiça porque o SBT não fez absolutamente nada”, criticou.

A comediante foi demitida em fevereiro deste ano. Um mês depois, em março, Juliana Oliveira protocolou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Em 2 de abril, o órgão solicitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito para investigar a denúncia.

Otávio Mesquita nega acusações

Quando a acusação se tornou pública inicialmente, Otávio Mesquita negou veementemente as alegações, classificando-as como “caluniosas”. Ele argumentou que a gravação ocorreu há quase uma década sem reclamações na época e que a cena era “combinada com o elenco”. “Sinto muito se essa cena (…) foi mal interpretada”, declarou em suas redes sociais.

Ao G1, a defesa de Mesquita lamentou os “ataques pessoais” e informou que o material seria incluído em uma ação indenizatória contra a comediante para defender a “honra e bom nome” do apresentador.

O SBT ainda não se manifestou publicamente sobre as novas declarações de Juliana Oliveira.