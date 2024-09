Santana de Parnaíba se mantém como a cidade mais segura do país em ranking

Santana de Parnaíba ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades mais seguras do Brasil “Connected Smart Cities” pelo segundo ano consecutivo. A revelação ocorreu durante um evento realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (3).

O estudo realizado pela consultoria Urban Systems coletou informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totalizando 656 cidades.

O prefeito da cidade, Marcos Tonho, atribuiu o resultado ao trabalho da administração municipal ao longo dos anos. “Graças aos servidores, à capacitação com treinamento contínuo, aos investimentos em uma cidade inteligente, em tecnologia, e ao ineditismo de ter sido a primeira cidade do país a implantar o sistema de armas longas com o fuzil 556”, destacou o prefeito.

De acordo com a organização, o Ranking Connected Smart Cities mapeia todas as cidades com mais de 50 mil habitantes com o objetivo de definir aquelas que apresentam maior potencial de desenvolvimento no Brasil. Além da faixa populacional, o ranking é dividido em geral, eixo temático e região.

Para conceder o título de cidade mais segura do Brasil, o estudo avaliou seis indicadores: homicídios, mortes no trânsito, despesa com segurança, policiais/habitantes, centro de controle/operações e monitoramento de áreas de riscos.

Do total de 6 pontos, Santana de Parnaíba conseguiu 4,913. As únicas cidades do estado citadas no top 10 são: São Paulo (4ª posição – 4,501 pontos), São Caetano do Sul (5ª posição – 4,487) e Arthur Nogueira (10ª posição – 4,311). Da região, Cajamar é a mais próxima no eixo segurança, ocupando a 30ª posição.

Santana de Parnaíba: crescimento em Mobilidade Urbana e Tecnologia e Informação

Além de ser a número um em segurança no Brasil, Santana de Parnaíba ficou na 2ª posição do eixo Mobilidade Urbana por contar com 19,5 km de ciclovia para cada 100 mil habitantes, índice quase quatro vezes superior ao da capital paulista, e por ter 1,63% da frota de veículos considerada de baixa emissão de poluentes. Mas, a cidade ainda avançou em outros importantes eixos.

Ao traçar um comparativo com a edição de 2023, subiu 14 posições no eixo Tecnologia e Inovação (26ª para 12ª), 10 no eixo geral (22ª para 12ª posição); evoluiu em Economia (19ª para 5ª) e Cidades com 100 a 500 mil habitantes (9º para 6ª posição).

A entrega do troféu de líder em segurança no Brasil 2024 foi acompanhada pelo secretário de Segurança Urbana, Eduardo Espósito e da vice-prefeita Rosália Dantas.

