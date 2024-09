Com altas temperaturas e baixa umidade do ar, São Paulo está em alerta para risco de incêndios

Com altas temperaturas e baixa umidade do ar, São Paulo está em...

A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta para risco de incêndios no estado de São Paulo até sexta-feira (6), devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar.

“O cenário atual indica que as temperaturas podem atingir os 39ºC, com umidade relativa do ar abaixo dos 20% e fortes rajadas de vento”, diz em comunicado. Segundo o órgão estadual, essas condições climáticas podem favorecer o “risco elevado de incêndios” principalmente nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do estado.

Estações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) registram hoje qualidade do ar ruim em alguns municípios da Grande São Paulo, como é o caso de Osasco. No mesmo boletim atualizado às 12h desta terça-feira (3), a cidade de Carapicuíba aparece com qualidade do ar moderada.

Diante deste cenário, a Cetesb orienta à população que reduza o esforço físico pesado ao ar livre, principalmente pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças.

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, a Polícia Militar no 190 ou ainda o Corpo de Bombeiros no 193. Quem quiser receber alertas da Defesa Civil via SMS, basta enviar uma mensagem informando o CEP para o número 40199.