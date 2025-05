São Paulo realiza em junho a 29ª Parada do Orgulho LGBT+ com foco na população 60+ da comunidade

São Paulo realiza em junho a 29ª Parada do Orgulho LGBT+ com...

A tradicional Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo chega à sua 29ª edição em 2025 com um tema que convida à reflexão e ao reconhecimento: “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. O evento acontece no dia 22 de junho, domingo, com concentração a partir das 10h na Avenida Paulista, em frente ao MASP. A organização é da ONG APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo).

Neste ano, a Parada volta seu olhar para os idosos da comunidade LGBT+, resgatando a importância das gerações que pavimentaram o caminho da luta por direitos, visibilidade e respeito. A iniciativa destaca a urgência de garantir que essas pessoas possam envelhecer com dignidade, segurança e acolhimento, rompendo com a invisibilidade e o abandono que ainda marcam muitas trajetórias.

“Celebrar o orgulho LGBT+ também é honrar quem abriu caminho antes de nós. Envelhecer é uma conquista, mas, para muitas pessoas LGBT+, ainda é um desafio marcado pelo abandono, pelo silenciamento e pela ausência de políticas públicas”, afirma Nelson Matias Pereira, presidente da APOLGBT-SP.

A proposta é reforçar a memória coletiva e reivindicar políticas que reconheçam a orientação sexual e identidade de gênero como marcadores essenciais no debate sobre envelhecimento. A escolha do tema surgiu após consultas públicas promovidas pelo Fórum Que Parada Nós Queremos, reunindo mais de trezentas pessoas e diversas instituições.

Além do desfile, a semana do Orgulho LGBT+ de São Paulo contará com uma extensa programação: