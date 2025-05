Corrida Track & Field Experience Granja Viana está com inscrições abertas

As inscrições para a terceira edição da corrida de rua “Track & Field Experience Granja Viana – Running Circuito Rio Branco” estão abertas. O evento esportivo, voltado para corredores amadores e experientes, está marcado para o domingo, dia 1º de junho de 2025.

A largada e a chegada acontecerão na Avenida São Camilo, número 980, na Granja Viana, em Cotia. A arena do evento será aberta aos participantes a partir das 6h, com a largada oficial programada para as 6h30. Os corredores poderão optar por dois percursos: 5 km ou 10 km. A cerimônia de premiação está prevista para as 8h.

A iniciativa conta com o apoio do Colégio Rio Branco e das Faculdades Integradas Rio Branco Granja Vianna e da Revista Circuito.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente através do aplicativo TF Sports. Dentro do app, é necessário buscar pelo evento “CIRCUITO RIO BRANCO”. O link direto para o evento no aplicativo é: https://tfsports.page.link/V7L2.

A retirada dos kits para os corredores inscritos ocorrerá nos dias 30 e 31 de maio de 2025, na loja Track & Field localizada no Shopping Granja Vianna.