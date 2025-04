Secretaria da Mulher e BrasilGráfica promovem seletiva de emprego exclusiva para mulheres em Barueri

A Secretaria da Mulher de Barueri realizará uma seletiva presencial de emprego nesta quarta-feira (16), das 9h às 12h. O evento será no auditório da secretaria, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto. A iniciativa é uma parceria com a empresa BrasilGráfica e visa fomentar a inclusão feminina no mercado de trabalho, oferecendo vagas exclusivas e promovendo a autonomia financeira das participantes.

A oportunidade é para o cargo de Auxiliar de Acabamentos, com contratação efetiva. O salário oferecido é de R$ 2.267,04, com disponibilidade para trabalhar em turnos (6h às 14h20, 14h20 às 22h40 ou 22h40 às 6h, de segunda a sábado). A vaga inclui diversos benefícios, como vale alimentação, restaurante na empresa, vale transporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e TotalPass.

As principais atividades do cargo envolvem empacotamento, encaixotamento, contagem, colagem e descarte de materiais, auxílio na revisão da qualidade dos produtos conforme ficha técnica, apoio na preparação de máquinas e separação de materiais colados em pallets, seguindo especificações técnicas para garantir a segurança e proteção dos produtos.

Para concorrer à vaga, as candidatas devem possuir ensino médio completo, ter disponibilidade para trabalhar nos turnos mencionados e facilidade de acesso à região de Alphaville, em Barueri, onde a empresa está localizada.

As interessadas devem comparecer ao local da seletiva no dia e horário indicados, munidas de currículo atualizado e um documento com foto.

Serviço: