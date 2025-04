Governo Federal inicia Semana Saúde na Escola com vacinação para alunos até 15 anos

Começou nesta segunda-feira (14), a campanha da Semana Saúde na Escola 2025, focada na imunização sob o tema “Vacinação nas Escolas – Ciência e Defesa da Vida”. A iniciativa do Governo Federal, realizada pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS), tem como meta vacinar 30 milhões de alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio menores de 15 anos, abrangendo 110 mil escolas em todo o país.

O pacote de imunização inclui vacinas contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) para todos os estudantes com até 15 anos. Para a faixa etária específica de maiores de 5 anos e menores de 15 anos, serão oferecidas também as vacinas contra meningite e HPV e até contra a dengue, conforme diretriz local. A campanha se estende até o dia 25 de abril.

Uma novidade para 2025 é a Caderneta de Vacinação Digital. A ferramenta, acessível pelo aplicativo Meu SUS Digital, permite que familiares ou responsáveis monitorem o histórico de vacinação, verifiquem se o esquema vacinal está atualizado e acompanhem informações de saúde e consultas. O sistema também emitirá alertas sobre próximas doses ou reforços necessários.

A aplicação das vacinas para os alunos da rede pública será feita por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), diretamente nas escolas ou com encaminhamento para a Unidade Básica de Saúde de referência. É fundamental o consentimento prévio dos familiares e/ou responsáveis para a vacinação.

Para marcar o início dos trabalhos, um evento online acontece nesta segunda-feira (14), às 15h. O 15º Webinário Nacional e Intersetorial do PSE (Programa Saúde na Escola), com o tema “Zé Gotinha na Escola: Bora Vacinar”, buscará ressaltar a importância da vacinação na prevenção de doenças e defesa da vida. A transmissão ocorrerá pelo Canal do YouTube do MEC.