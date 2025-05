Senai Osasco tem últimos dias para inscrição em curso técnico gratuito de metalurgia

O SENAI-SP em Osasco está com os últimos dias de inscrição para 36 vagas gratuitas no curso Técnico em Metalurgia. As oportunidades são voltadas para jovens e adultos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, sem limite máximo de idade. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até esta quinta-feira, 22 de maio, e o início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2025.

O processo seletivo é realizado por meio da aplicação de uma prova composta por 60 questões de múltipla escolha. O exame pode ser feito até o dia 31 de maio e deve ser agendado na unidade do SENAI Osasco onde o candidato se inscreveu. O resultado dos aprovados será divulgado em 10 de julho.

Com duração de até dois anos, os Cursos Técnicos do SENAI-SP preparam os alunos para atuar diretamente no mercado de trabalho, combinando conhecimentos teóricos com experiências práticas e problemas reais da indústria. Os estudantes têm acesso à tecnologia de ponta, metodologias ativas de aprendizagem e docentes com experiência de mercado, recebendo uma certificação reconhecida nacionalmente. A formação é atualizada e alinhada às exigências reais da indústria, com foco em competências técnicas e comportamentais.

Em todo o estado de São Paulo, o SENAI-SP abriu cerca de 1.600 vagas para cursos gratuitos de formação profissional de nível técnico, sendo 1.290 presenciais e 350 semipresenciais. As áreas abrangem Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Mecatrônica, Equipamentos Biomédicos, Mecânica de Precisão, entre outros.

Confira o cronograma completo: