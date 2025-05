Cidade de São Paulo ganhará seu primeiro Hard Rock Cafe

A cidade de São Paulo se prepara para a chegada do Hard Rock Cafe, marca mundialmente famosa por sua atmosfera que une música, gastronomia, entretenimento e um estilo de vida icônico. As obras já foram iniciadas na Avenida Cidade Jardim, localizada no bairro nobre do Itaim Bibi.

O futuro estabelecimento ocupará uma área total de 1.318 metros quadrados, com aproximadamente 800 m² dedicados ao público, e terá capacidade para acomodar mais de 300 pessoas.

Seguindo o padrão internacional da rede, o espaço contará com restaurante, bar, a tradicional Rock Shop – loja com produtos exclusivos da marca – e um palco destinado a apresentações musicais ao vivo.

Expansão Hard Rock Cafe

Embora a data exata de inauguração ainda não tenha sido revelada, esta será a segunda unidade do Hard Rock Cafe no estado de São Paulo, juntando-se à já existente em Ribeirão Preto. No Brasil, o Hard Rock Cafe também possui operações consolidadas em cidades como Curitiba, Gramado, Porto Alegre e Florianópolis.

A marca conta com 290 estabelecimentos em mais de 70 países, incluindo hotéis, cassinos, lojas e cafés. Além da unidade paulistana, outras filiais estão em fase de construção em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e em Itapema, no litoral catarinense.

A história da Hard Rock teve início em 1971, com a fundação de seu primeiro restaurante em Londres. A marca expandiu seus horizontes para o setor hoteleiro em 1995 e chegou ao Brasil em 2015, inaugurando sua primeira unidade em Curitiba.