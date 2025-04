Senai traz Escola Móvel de Economia Circular a Osasco

O conceito de Economia Circular está em destaque em Osasco nesta terça e quarta-feira, dias 22 e 23 de abril, com a chegada do “Road Show de Economia Circular”.

A iniciativa, uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura, ocorre no estacionamento da sede administrativa municipal – Rua Narciso Sturlini, 368, Centro de Osasco.

No local, está estacionada uma unidade da Escola Móvel do Senai, estrutura adaptada para levar conhecimento e capacitação a diferentes locais. O principal objetivo do evento é promover o treinamento e a difusão dos conceitos fundamentais da economia circular – modelo que visa reduzir o desperdício e otimizar o uso de recursos.

O público-alvo da iniciativa inclui alunos do próprio Senai, estudantes de outras escolas da região de Osasco e representantes de empresas locais interessados em aprender mais sobre práticas sustentáveis e modelos de negócios circulares.