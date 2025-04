Osasco lança Campanha do Agasalho 2025 em noite de semifinal de vôlei e mobiliza torcida

A emocionante semifinal da Superliga de Vôlei 24/25 entre Osasco Vôlei Clube e Minas, realizada na noite de segunda-feira (21), no Ginásio José Liberatti, serviu como palco para o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2025 – “Um inverno Bem Quentinho”. O evento esportivo uniu a paixão pelo vôlei à solidariedade, mobilizando atletas, autoridades e torcedores em prol da causa.

Um dos momentos marcantes da noite foi a entrada das jogadoras em quadra acompanhadas por crianças vestindo as camisas oficiais da campanha, simbolizando o início do inverno solidário na cidade. Além de torcer pela equipe da casa, o público presente foi convidado a participar ativamente da iniciativa, doando agasalhos, edredons e meias em bom estado nos pontos de coleta estrategicamente posicionados no ginásio.

A ação contou com a presença e o apoio do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Gabi Pessoa, do vice-prefeito Lau Alencar e do secretário de Esportes, Thiago Borges. O prefeito celebrou a vitória da equipe e o lançamento da campanha: “Que vitória incrível… Tivemos a oportunidade de lançar a Campanha do Agasalho nessa partida histórica”.

Gabi Pessoa reforçou a importância da união entre esporte e solidariedade. “Juntos, estamos aquecendo o inverno e espalhando solidariedade. Cada peça doada faz a diferença na vida de quem mais precisa… Além do talento do nosso Osasco, hoje mostramos que a solidariedade é a verdadeira vitória. Precisamos agora do apoio e solidariedade da nossa população”, conclamou a primeira-dama.

A mobilização ultrapassou as fronteiras da cidade, como no caso de João Aparecido Brito, de Nova Odessa, que veio assistir ao jogo e aproveitou para doar. “Fico feliz em poder participar de uma ação tão importante,” disse. Torcedores locais também aderiram, como Sueli Rossio, da torcida organizada Loucos de Osasco: “Hoje é dia de doação. Se cada um fizer sua parte, muita gente terá um inverno mais quente. Nossa torcida está mobilizada”.

Como contribuir com a Campanha do Agasalho 2025 em Osasco:

A Campanha do Agasalho 2025 – “Um inverno Bem Quentinho” segue recebendo doações de agasalhos, cobertores, meias e roupas em bom estado.

Confira os pontos de coleta: