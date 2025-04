Shopping Central Park celebra Páscoa com teatro e oficina gratuita para crianças

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa com as famílias da região. Nos dias 12 e 13 de abril, o empreendimento oferece atividades lúdicas que prometem encantar as crianças e reforçar o verdadeiro significado da data.

A diversão começa no sábado, 12 de abril, às 17h, com uma apresentação teatral no Piso Térreo. A peça, cheia de elementos lúdicos, será uma introdução mágica ao espírito da Páscoa. Logo após, as crianças poderão interagir com os coelhinhos de Páscoa, que estarão no local para fazer fotos e garantir momentos especiais para toda a família.

No domingo, 13 de abril, o clima de festa continua com a Oficina de Cestinha de Páscoa, que ocorrerá das 14h às 17h. Durante a oficina, as crianças poderão soltar a criatividade e montar suas próprias cestinhas de Páscoa, com o auxílio de monitores. As inscrições para a oficina podem ser feitas no próprio local, garantindo participação para todos os pequenos interessados.

Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park, comentou sobre as atividades. “A Páscoa é um momento de celebração para as famílias. Preparamos uma programação divertida e saborosa, para que as crianças aprendam os valores desta data com muitas brincadeiras e doces”, disse. “Anote na agenda e traga os pequenos para viver momentos incríveis”, completou.

Além das atividades lúdicas, o Shopping Central Park oferece uma ampla variedade de opções de compras para a Páscoa. A Brasil Cacau tem ovos e presentes para toda a família, enquanto a Cacau Show traz trufas, bombons e ovos especiais. Para completar, o São Roque Supermercados oferece produtos diversos para a época de Páscoa, e a Milky Moo prepara milk shakes e doces especiais para adoçar ainda mais a data.

Serviço: Páscoa no Park

Teatro Infantil & Encontro de Personagens

Data: 12 de abril (sábado)

Local: Piso Térreo

Horário: 17h

Oficina de Cestinha de Páscoa

Data: 13 de abril (domingo)

Local: Piso Térreo

Horário: 14h às 17h

Com atrações gratuitas e muita diversão, o Shopping Central Park se torna o destino ideal para as famílias que buscam celebrar a Páscoa de maneira especial e inesquecível.