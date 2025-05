Shopping Granja Vianna recebe campanha de doação de sangue de 20 a 22 de maio

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, promove nos dias 20, 21 e 22 de maio a campanha “Doe sangue, salve vidas!”, organizada pelo projeto “Amor se Doa”. A coleta externa de sangue será feita das 10h às 16h, visando aumentar os estoques do Hemocentro São Lcas e ajudar quem precisa.

Para participar, os interessados devem realizar um agendamento prévio através da plataforma Sympla, escolhendo um dos dias disponíveis. A organização enfatiza a importância de respeitar rigorosamente o horário agendado, evitando chegar com antecedência ou atraso, para não gerar aglomerações e garantir o bom andamento da coleta. É fundamental levar o comprovante do agendamento. Além disso, uma restrição importante é que crianças menores de 13 anos não poderão acompanhar os doadores.

Os doadores devem atender a alguns requisitos essenciais: portar documento oficial de identidade com foto, ter peso acima de 53 kg (recomenda-se consultar o projeto para detalhes), estar bem alimentado (evitando alimentos gordurosos nas três horas anteriores), não estar em jejum e estar descansado. A idade permitida é entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos necessitam da presença de um responsável. Quem fez tatuagem deve aguardar 12 meses (em alguns casos, 6 meses, sujeito à consulta com o projeto). Para vacinados contra a Covid-19 com Coronavac, o intervalo é de 48 horas; para as demais vacinas, 7 dias.

O Shopping Granja Viana fica na Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.

Agende sua participação: