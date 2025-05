Confira as 39 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri nesta semana

Confira as 39 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri nesta...

A Casa do Trabalhador de Barueri divulgou uma nova leva de oportunidades de emprego para os moradores da região, totalizando 39 vagas em diferentes setores. Os salários variam, podendo chegar a R$ 3.000,00 para a posição de Comprador (ID 8398928), que exige ensino médio completo e 6 meses de experiência.

Veja as vagas e suas respectivas informações:

Agente de vendas de serviços: Salário: R$ 1.522,28 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Ajudante de pintor de produção: Salário: R$ 1.796,00 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: Nenhum

Ajudante de motorista: Salário: R$ 1.876,31 Escolaridade: Não exigida Experiência: 4 meses

Atendente de lojas: Salário: R$ 1.961,00 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: Nenhum

Ajudante de obras: Salário: R$ 1.977,80 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 6 meses

Tecnólogo em mecatrônica: Salário: R$ 2.000,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de cozinha: Salário: R$ 2.200,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de limpeza (ID 8400112): Salário: R$ 1.912,07 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 4 meses

Auxiliar de laboratorista (indústria): Salário: R$ 2.186,28 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de limpeza (ID 8407197): Salário: R$ 1.717,20 Escolaridade: Fundamental incompleto Experiência: Nenhum

Auxiliar de limpeza (ID 8398916): Salário: R$ 1.900,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de limpeza (ID 8402226): Salário: R$ 1.518,00 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de logística (ID 8391082): Salário: R$ 1.910,00 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 3 meses

Auxiliar de linha de produção (ID 8407874): Salário: R$ 1.843,92 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: Nenhum

Auxiliar de pedreiro: Salário: R$ 2.066,01 Escolaridade: Ensino médio incompleto Experiência: Nenhum

Auxiliar de linha de produção (ID 8398689): Salário: R$ 1.880,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Auxiliar de logística (ID 8407626): Salário: R$ 1.522,28 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: Nenhum

Auxiliar operacional de logística: Salário: R$ 1.552,11 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: Nenhum

Barman: Salário: R$ 1.900,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Controlador de acesso: Salário: R$ 1.912,07 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 6 meses

Parrilero: Salário: R$ 2.200,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Cozinheiro geral: Salário: R$ 2.150,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Empregado doméstico diarista: Salário: R$ 1.700,00 Escolaridade: Não exigida Experiência: 6 meses

Comprador: Salário: R$ 3.000,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Empregado doméstico nos serviços gerais: Salário: R$ 140,00 /DIA Escolaridade: Não exigida Experiência: 3 meses

Inspetor de qualidade: Salário: R$ 2.500,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Entregador de gás (ajud. de caminhão): Salário: À COMBINAR Escolaridade: Não exigida Experiência: Nenhum

Líder de salão: Salário: R$ 2.200,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Garçom: Salário: R$ 1.900,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Motorista entregador: Salário: R$ 2.631,88 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 6 meses

Monitor infantil: Salário: À COMBINAR Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Motofretista: Salário: À COMBINAR Escolaridade: Não exigida Experiência: 6 meses

Mecânico de automóvel: Salário: R$ 2.000,00 (Benefícios: À COMBINAR) Escolaridade: Fundamental completo Experiência: 3 meses

Operador de atendimento receptivo: Salário: R$ 1.604,45

Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: Nenhum

Manipulador em laboratório de farmácia: Salário: R$ 2.220,00 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Operador de telemarketing receptivo: Salário: R$ 1.540,00 Escolaridade: Fundamental completo Experiência: Nenhum

Cumim: Salário: R$ 1.829,30 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses

Técnico de manutenção elétrica: Salário: R$ 1.679,92 (Benefícios: À COMBINAR) Escolaridade: Fundamental completo Experiência: Nenhum

Vendedor externo: Salário: R$ 2.323,40 Escolaridade: Ensino médio completo Experiência: 6 meses



Como se candidatar:

Os interessados devem, obrigatoriamente, possuir cadastro na plataforma Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). No site ou aplicativo, é possível buscar as vagas pela função desejada ou pelo ID da vaga. O cadastro na plataforma não garante a disponibilidade da carta de encaminhamento, que é limitada conforme a disponibilidade no sistema.

Para quem precisar de auxílio, o atendimento presencial é realizado na Casa do Trabalhador, localizada no Ganha Tempo (Setor Amarelo), na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro, Barueri. É possível também utilizar o aplicativo Sine Fácil, cuja ativação deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador através de um QR Code fornecido no local.