Shopping Taboão transforma Páscoa em experiência mágica com o Castelo dos Os Chocolix

Shopping Taboão transforma Páscoa em experiência mágica com o Castelo dos Os...

Até o dia 20 de abril, o Shopping Taboão, em Taboão da Serra, convida crianças e famílias para embarcar em uma jornada encantada com a chegada do Castelo dos Os Chocolix, atração gratuita inspirada no universo lúdico da série animada brasileira de sucesso.

Com um cenário que remete aos contos de fadas, o espaço cenográfico foi montado especialmente para celebrar a Páscoa de forma criativa e interativa. A fachada de um castelo colorido e repleto de elementos visuais atrativos dá as boas-vindas aos pequenos, que podem se aventurar por diversas estações de atividades, como pintura facial, brincadeiras com papel, oficinas da Escola Fisk, além de jogos digitais, incluindo uma área dedicada ao Roblox.

Segundo João Almeida, gerente de marketing do shopping, a proposta é unir diversão e estímulo à criatividade em um ambiente acolhedor e seguro.

“O cenário reproduz a fachada de um castelo encantado com elementos coloridos e lúdicos. No interior, as crianças participam de atividades criativas, tiram fotos em espaços instagramáveis e interagem com uma programação especial voltada ao universo infantil”, explica.

Outro destaque da atração é a Máquina de Prêmios da Mico Leão, que complementa a experiência com brindes e surpresas. Os visitantes também recebem orelhinhas de coelho com elástico ajustável, reforçando o espírito festivo da data.

A atividade é gratuita, mas o acesso deve ser feito mediante resgate no aplicativo oficial do Shopping Taboão. O espaço funciona todos os dias, acompanhando o horário de funcionamento do centro de compras.

Serviço – Páscoa Chocolix

Local: Shopping Taboão – Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Data: De 3 a 20 de abril

Entrada: Gratuita (acesso via APP do Shopping Taboão)

Horário: Conforme funcionamento do shopping