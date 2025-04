Itaquaquecetuba é premiada por projeto de mediação de conflitos em escolas

O município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, conquistou o Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), graças ao projeto “De pequeno que se aprende a conciliar”, desenvolvido nas escolas municipais. A iniciativa foi premiada na categoria Instrutores de Mediadores e Conciliadores e é fruto da parceria entre o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e a Secretaria Municipal de Educação.

Pioneiro no país, o projeto tem como objetivo reduzir os conflitos no ambiente escolar por meio da aplicação de técnicas de mediação e conciliação. A ação já mostra resultados concretos: houve uma queda de 30% no número de conflitos nas escolas participantes, além de promover um ambiente mais harmônico e colaborativo entre os alunos.

“Estamos orgulhosos do resultado dessa iniciativa. Essa é mais uma ferramenta pedagógica que trouxe oportunidade para as crianças aprenderem a resolver conflitos de forma pacífica”, afirmou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

O projeto é baseado em uma série de livros infantis escritos pela conciliadora Rosane Antunes, que utiliza linguagem lúdica e brincadeiras para ensinar princípios como empatia, escuta ativa e respeito mútuo.

Em agosto de 2024, um grupo de 40 alunos participou de uma visita institucional ao TRF3, onde foram recebidos por magistrados, servidores e pelo presidente Carlos Muta. Já em outubro, foi inaugurada uma sala de conciliação na Escola Municipal Vereador Augusto dos Santos, marcando um novo capítulo no incentivo à cultura de paz no ambiente escolar.

“Queremos oferecer acesso à boa convivência para que nossos alunos construam relacionamentos saudáveis. Ser a primeira cidade do país a receber o projeto e ainda sermos reconhecidos com esse prêmio, com certeza, nos motiva ainda mais”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 19 de maio, na sede do CNJ, em Brasília.